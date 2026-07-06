Принцу Гарри не позволили поселиться в Букингемском дворце на время визита

Ранее сообщалось, что принц Гарри пришёл в ярость из-за отказа в охране и готов был отменить поездку в Британию. По данным Би-би-си, за несколько дней до визита он выяснил, что автоматической полицейской защиты семье не будет. Это его сильно расстроило. Он начал пересматривать планы.