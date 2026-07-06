2,7 триллиона в зоне риска: как реформа ЦБ изменит правила игры для вкладчиков с 2027 год

При этом реформа, скорее всего, создаст и ряд сложностей не только для инвесторов, но и для самих игроков рынка. К примеру, по словам Короленко, кредитным организациям станет сложнее и дороже привлекать подобные инструменты. Эксперт предупреждает: при проведении реформы есть риск, что суборды будут доступны только крупным представителям сферы.