2,7 триллиона в зоне риска: как реформа ЦБ изменит правила игры для вкладчиков с 2027 год

С 2027 года Центральный банк России намерен начать реформу регулирования субординированных инструментов. Изменения затронут кредитные организации и инвесторов, а как именно — разбиралась «Вечерняя Москва».
Российский Центробанк обосновывает актуальность реформы необходимостью повысить устойчивость и автономность банков в кризисное время. По оценке регулятора, сейчас участники рынка действительно испытывают сложности не только с размещением субординированных инструментов (рискованных долговых ценных бумаг, выпускаемых банками для инвесторов) на выгодных для покупателя условиях, но и при их списании в стрессовых ситуациях.
Сейчас общий объем субордов в России достигает 2,7 триллиона рублей. Из них 1,2 триллиона рублей представляют собой «вечные» бонды, и еще 1,5 триллиона рублей — срочные субординированные облигации. В нынешних реалиях данный капитал практически недоступен банкам в стрессе. Возможность воспользоваться им появляется только уже в критической ситуации.
В первую очередь для решения этой проблемы ЦБ предлагает повысить так называемый триггер списания по «вечным» субордам. Подобные денежные средства станут доступнее в кризисных ситуациях. Одновременно с этим будет введена обязательная остановка выплаты и начисления процентов инвесторам по таким облигациям в случае, если любой из нормативов достаточности капитала опустится ниже установленных порогов.
По словам финансового аналитика Григория Короленко, данная реформа действительно может положительно повлиять на устойчивость системы.
— В случае экономических потрясений у банков будет больше собственных ресурсов, чтобы выполнять обязательства перед клиентами. Капитал должен стать не только устойчивее, но и качественнее, — отмечает Григорий Короленко.
При этом реформа, скорее всего, создаст и ряд сложностей не только для инвесторов, но и для самих игроков рынка. К примеру, по словам Короленко, кредитным организациям станет сложнее и дороже привлекать подобные инструменты. Эксперт предупреждает: при проведении реформы есть риск, что суборды будут доступны только крупным представителям сферы.
— Наиболее чувствительны к изменениям могут оказаться небольшие игроки рынка, — рассказывает финансовый аналитик Григорий Короленко. — В этом случае основная задача Центробанка — найти баланс между надежностью системы и сохранением доступности финансирования.
По мнению бухгалтера и эксперта по налоговому сопровождению бизнеса Эльзы Перепелкиной, возможные изменения выглядят современными и вполне логичными.
— Важно понимать, что есть закономерность: чем прозрачнее правила формирования капитала банков, тем устойчивее будет работать вся система, — подчеркивает Эльза Перепелкина. — Однако для успешного проведения этой реформы необходимо время. Оно понадобится банкам для пересмотра подхода к привлечению капитала и работе с субординированными инструментами.
КСТАТИ.
Для инвесторов ЦБ РФ предлагает внедрить механизм реанимации долга. Чтобы гарантировать им возврат средств, регулятор запретит банкам выплачивать дивиденды акционерам и ограничит рост активов до полного погашения долга.