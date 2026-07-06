Продолжение кинохита со Стояновым: что известно о фильме «На деревню дедушке — 2»

— Мой герой — человек, который в какой-то момент оказался с близкими на дистанции и теперь пытается по-своему, как умеет, эту дистанцию сократить. Но любовь и забота — вещи непростые. Мы часто не умеем с ними обращаться и начинаем попросту «причинять добро». Часто это выглядит несуразно и комично. Поэтому очень важно быть честным с собой и с близкими, — считает артист.