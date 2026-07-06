«Предаварийное состояние»: РЖД решили ввести одностороннее движение на двухъярусном мосту в Калининграде

Отметим, что вместо двухъярусного строят два новых моста через Преголю. Ранее существующий объект хотели демонтировать, а его элементы — перенести на набережную и сделать частью Музея Мирового океана. Однако некоторые местные жители выступили против сноса. В 2022 году в региональном правительстве решили сохранить сооружение. Позднее вице-премьер Александр Рольбинов говорил, что часть объекта всё же придётся демонтировать. В 2025 году губернатор Алексей Беспрозванных обещал обсудить судьбу сооружения с профессиональным сообществом.