«Предаварийное состояние»: РЖД решили ввести одностороннее движение на двухъярусном мосту в Калининграде

Компания «РЖД» решила ввести одностороннее движение на двухъярусном мосту в Калининграде. Ограничения начнут действовать с 17 июля. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале администрации города.
По данным мэрии, собственник провёл детальное обследование моста и принял решение об одностороннем движении. В администрации напомнили, что сооружение находится в предаварийном состоянии.
Ехать можно будет только со стороны Портовой в сторону Правой набережной. Чтобы добраться из центральной части города в Московский район на легковом автомобиле можно будет использовать любые другие мосты. Водителям грузового транспорта напоминаем, что проезд по двухъярусному мосту запрещён, рекомендуем строить маршруты через Вторую эстакаду, — рассказали в мэрии.
Отметим, что вместо двухъярусного строят два новых моста через Преголю. Ранее существующий объект хотели демонтировать, а его элементы — перенести на набережную и сделать частью Музея Мирового океана. Однако некоторые местные жители выступили против сноса. В 2022 году в региональном правительстве решили сохранить сооружение. Позднее вице-премьер Александр Рольбинов говорил, что часть объекта всё же придётся демонтировать. В 2025 году губернатор Алексей Беспрозванных обещал обсудить судьбу сооружения с профессиональным сообществом.
В 2025 году «Столичного реставрационного бюро» презентовало решения по частичному сохранению двухъярусного моста в Калининграде на заседании методического совета при региональной службе охраны памятников. В июне 2026-го проектная документация по заказу РЖД получила положительное заключение историко-культурной экспертизы. Рекомендованный вариант предполагает сохранение двух пролётов и трёх опор, а также башни на улице Портовой. Остальную часть двухъярусного моста хотят демонтировать.
В службе охраны памятников говорили, что вынесенный на обсуждение акт историко-культурной экспертизы вызывает вопросы. Решение по двухъярусному мосту и согласованию проекта будет принимать администрация Калининграда.
Двухъярусный мост построили в 1926 году. Изначально его оснастили горизонтальным механизмом, который обеспечивал поворот средней части на 90 градусов за три минуты. В 1945 году путепровод взорвали отступающие немецкие войска. В 1949-м его восстановили, а позднее сделали подъёмной центральную часть. Сооружение является объектом культурного наследия местного значения.