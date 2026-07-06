Известный актёр Дмитрий Дюжев редко ходит на светские мероприятия, и уж тем более редко показывает свою вторую половинку. Тем не менее, она у него есть: Дмитрий много лет счастливо женат на Татьяне Зайцевой. Также в этой семье подрастает двое детей. Так что появление пары в Ярославле на фестивале семейного кино было вполне логично. По словам Дюжева, из Москвы доехали хорошо: четыре часа в разговорах, и даже не поссорились. Смотрите появление легендарного актера из «Бригады» с супругой.
Дмитрий Дюжев вывез на кинофестивль жену-блондинку, с которой вместе 18 лет
Известный актёр Дмитрий Дюжев редко ходит на светские мероприятия, и уж тем более редко показывает свою вторую половинку. Тем не менее, она у него есть: Дмитрий много лет счастливо женат на Татьяне Зайцевой. Также в этой семье подрастает двое детей. Так что появление в Ярославле на фестивале семейного кино было вполне логично. По словам Дюжева, из Москвы доехали хорошо: четыре часа в разговорах, и даже не поссорились. Смотрите появление легендарного актера из «Бригады» с супругой.
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