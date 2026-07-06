БПЛА, поезда на юг, раненые от атаки ВСУ

6 июля vrn.aif.ru собрал главные события Воронежской области за день. Так, число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Бобровском районе выросло до 19 человек. В небе над тремя районами региона сбили три БПЛА. Пострадавшие при ракетной атаке ВСУ уже две недели находятся в реанимации. А в столице Черноземья временно изменилась схема движения 18 автобусных маршрутов. Эти и другие новости в нашем материале.
Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом.
В ДТП с рейсовым автобусом и фурой на 632-м км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе пострадали 19 человек. Изначально сообщалось об одиннадцати людях, получивших травмы.
По данным регионального ГУ МВД России, авария произошла утром в воскресенье, 5 июля. 62-летний водитель автобуса во время движения не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой автомобиль Dongfeng с полуприцепом, который ехал впереди. За рулём фуры находился 65-летний житель Смоленской области.
В результате ДТП водителя автобуса и его 18 пассажиров. Всего в общественном транспорте на момент аварии находилось 26 человек.
В медучреждение были доставлены одиннадцать пострадавших. Врачи оказали пациентам всю необходимую помощь, после чего направили их на амбулаторное лечение.
Ещё семерым пострадавшим, среди которых был один несовершеннолетний, медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации они отказались.
Сотрудники полиции проводят проверку. По факту аварии следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).
Ещё три поезда до юга.
Дополнительные поезда, связывающие Воронеж с южными городами России, запустят в июле, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Состав № 153/154 Москва — Ростов-на-Дону уже курсирует ежедневно с 3 июля. В столице Черноземья он делает остановку на станции «Придача» (Воронеж-Южный).
Поезд № 433/434 отправится из Москвы в Новороссийск уже 10 июля. Он будет курсировать ежедневно, делая остановку на станции «Воронеж-1».
Ещё один состав Санкт-Петербург — Анапа выйдет на маршрут 16 июля. Он будет отправляться от конечных станций через день. В Воронеже пассажиры смогут сесть на поезд на станции «Придача».
Две недели в реанимации после ракетной атаки ВСУ.
Два человека, пострадавшие при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня, уже две недели находятся в реанимации.
По данным регионального министерства здравоохранения, также в больницах остаются ещё восемь человек. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Одиннадцать пациентов уже выписали из медучреждений.
Напомним, что при ракетной атаке ВСУ пострадали 68 человек. Госпитализация потребовалась 21 горожанину. Остальных пострадавших, включая двоих несовершеннолетних, направили на амбулаторное лечение. При атаке погибли шесть человек — пять женщин и мужчина. Все они находились в здании предприятия, которое получило наибольшие повреждения. Кроме того, пострадали десять многоквартирных и шесть частных домов, а также около ста автомобилей.
Призёр международного турнира по лёгкой атлетике.
Спортсменка из Воронежа стала призёром международного турнира по лёгкой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов Российской Федерации и Республики Беларусь».
По итогам состязаний Ксения Сомова стала серебряным призёром на дистанции 200 метров, показав результат 23,38 секунды.
В смешанной эстафете 4×100 метров в составе молодёжной сборной России спортсменка замкнула тройку сильнейших и завоевала бронзовую медаль.
Чрезвычаяная пожарная опасность на территории региона.
Штормовое предупреждение начало действовать в Воронежской области с 6 июля из-за чрезвычайной пожарной опасности V класса. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на Гидрометцентр.
Местных жителей призвали быть внимательными и осторожными, а также соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнём.
18 автобусов поменяли схемы движения.
Схему движения 18 автобусных маршрутов изменили в Воронеже в связи с перекрытием участка Московского проспекта на время устранения коммунальной аварии.
Как сообщили в городском управлении транспорта, до снятия ограничения автобусы:
№ 5, 25, 37, 41, 90, 97 проследуют с Московского проспекта по улицам Беговой, Шишкова, Хользунова и далее по маршрутам;
№ 9КА, 27, 46, 49, 69, 80, 94 — с Московского проспекта по улицам Беговой, Шишкова, Хользунова, Московскому проспекту и далее по маршрутам;
№ 35, 77 — с Московского проспекта по улицам Беговой, Солнечной, Хользунова и далее по маршрутам;
№ 38 — с улицы Шишкова по улице Хользунова и далее по маршруту;
№ 40, 47 — с улицы Генерала Лизюкова по Московскому проспекту (разворот у дома № 91 по Московскому проспекту) и далее по маршрутам.
Также в связи с отключением контактной сети приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 7 и № 99.
Отметим, что кроме перекрытия участка Московского проспекта, закрыт также въезд на кольцо с улицы Хользунова при следовании от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова.