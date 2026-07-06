В Москве арестовали распивавшего алкоголь у метро депутата-единоросса

Тверской районный суд Москвы арестовал депутата Хабаровской городской думы от партии «Единая Россия» Андрея Федорова за неповиновение сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Как установил суд, вечером 4 июля Федоров распивал алкоголь у входа на станцию метро «Театральная» в Москве, из-за чего его задержали сотрудники полиции. При этом депутат не стал показывать документ, удостоверяющий личность, а также отказался отправиться для ее установления в отдел полиции.
В качестве наказания суд избрал Федорову административный арест на 13 суток.
Андрея Федорова избрали в Хабаровскую гордуму в 2024 году, там он входит в состав комитета по городскому хозяйству и комитета по социальным вопросам и местному самоуправлению. Федоров также является заместителем председателя хабаровского отделения Всероссийского общества автомобилистов.
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