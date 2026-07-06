«Сердце русскости»: Дымов — о Суздале и бизнесе в малых городах

[00:00] Что такое счастливый город.
[01:27] Суздаль — город долларовых миллионеров.
[03:34] Два миллиона туристов на город в 10 тыс. жителей.
[05:34] «Город выбрал меня»: почему Дымов занялся Суздалем.
[24:24] Суздаль как русский Куршевель.
[40:06] «Читайте воздух»: совет предпринимателям малых городовРазвитие малого города начинается с людей, которые готовы вкладывать в него не только деньги, но и личное время, идеи и репутацию. Об этом в эфире Радио РБК рассказал предприниматель, основатель компании «Дымов» Вадим Дымов. По его словам, Суздаль за последние годы стал примером того, как бизнес, туризм, культура и городская среда могут усиливать друг друга.
Дымов отметил, что пришел в Суздаль не только как предприниматель, но и как человек, которому захотелось быть полезным городу. Среди проектов, которые он развивает, — «Дымов Керамика», рестораны, общественные пространства и другие инициативы, связанные с локальной идентичностью. «Это приятно — видеть, как твой труд меняет что-то конкретное», — сказал он.
По мнению Дымова, у малых городов России есть шанс развиваться за счет собственной истории, культуры и предпринимательской инициативы. Для этого, считает он, нужно «читать воздух» — видеть то, чего не замечают другие, представлять «фотографию будущего» и работать не только на себя, но и на город. Говоря о будущем Суздаля, предприниматель заявил, что город может стать «сердцем русскости» и примером для других малых городов.