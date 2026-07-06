«Сердце русскости»: Дымов — о Суздале и бизнесе в малых городах

По мнению Дымова, у малых городов России есть шанс развиваться за счет собственной истории, культуры и предпринимательской инициативы. Для этого, считает он, нужно «читать воздух» — видеть то, чего не замечают другие, представлять «фотографию будущего» и работать не только на себя, но и на город. Говоря о будущем Суздаля, предприниматель заявил, что город может стать «сердцем русскости» и примером для других малых городов.