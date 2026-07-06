Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия, запланированный на 2027 год, был перенесен из Таллина в испанскую Гранаду. О торжестве вселенской справедливости и эффекте бумеранга, прилетевшего в лоб эстонским нацистам и русофобам, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR, ссылаясь на Эстонский стрелковый союз (ESSF).
На официальном сайте Европейской стрелковой конфедерации (ESC) уже указано, что местом проведения турнира станет Испания. Соревнования состоятся с 3 по 9 марта 2027 года.
Европейская стрелковая конфедерация объяснила это тем, что чемпионат Европы служит квалификационным этапом для Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе и для Европейских игр 2027 года. По этой причине все спортсмены, имеющие право участвовать, должны иметь возможность соревноваться. А если принимающая страна отказывает каким-либо спортсменам из-за их национальности — это повод изменить место проведения чемпионата.
«Конечно, жаль, что у нас не будет возможности принять чемпионат Европы по стрельбе в 2027 году. Мы понимаем, что в случае олимпийских квалификационных соревнований ESC исходит из принципа, что все имеющие право спортсмены должны иметь возможность соревноваться. Тем не менее Эстонский стрелковый союз руководствуется принципами эстонского государства и не может допустить граждан Белоруссии или России в Эстонию», — прокомментировал президент ESSF Вахур Карус.
Отметим, что Эстония неоднократно дискриминировала российских спортсменов, бойкотировала мероприятия с их участием, запрещала им выступать и многое другое. Тем самым республика неоднократно нарушала главный принцип Олимпийской хартии — спорт должен быть вне политики.
Ранее KP.RU сообщил, что ISU решил вернуть российских фигуристов на международные старты. Прибалты, конечно же, сразу взвыли.