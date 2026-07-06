Россиянам нужны реальные меры

Меру связывают с борьбой с цифровой преступностью.
В какой-то степени такое решение действительно может оказаться очень действенным в вопросе защиты населения от кибермошенничества, но лишь от определенного его типа.
Да, ограничение на снятие крупных сумм не только создаст дополнительный барьер для преступников, но и подарит человеку ценную возможность переосмыслить ситуацию и не потерять все деньги сразу. Однако рассчитывать на то, что лимит станет универсальным решением, не стоит, ведь мошенники быстро адаптируются к новым условиям.
В ответ на эти санкции могут появиться и новые схемы. Более того, если подобная мера и не создаст ажиотажа, то она определенно доставит неудобства добросовестным клиентам банков. Помимо очередей, пользователи, скорее всего, ощутят сильное чувство несвободы.
Более эффективными могут оказаться усиленный контроль нетипичных операций, дополнительное подтверждение крупных снятий, особенно для клиентов из групп риска, например, пожилых людей, длительная пауза при подозрительных действиях, развитие нейросетей, анализирующих признаки мошенничества, и повышение финансовой грамотности населения.