Россиянам нужны реальные меры

Да, ограничение на снятие крупных сумм не только создаст дополнительный барьер для преступников, но и подарит человеку ценную возможность переосмыслить ситуацию и не потерять все деньги сразу. Однако рассчитывать на то, что лимит станет универсальным решением, не стоит, ведь мошенники быстро адаптируются к новым условиям.