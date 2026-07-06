Разведчик ГУР передал смартфон российским спецслужбам за месячную зарплату

— Российским спецслужбам удалось получить доступ к базам данных украинской военной разведки, а именно к телефону одного из администраторов наиболее известного ресурса ГУР, призывающего наших военнослужащих перейти на сторону противника. Военнослужащий украинской разведки предоставил доступ к своему телефону, сопряженному с ботом, за сумму, равную его зарплате, — говорится в материале.