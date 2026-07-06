«Ситуация тяжелая»: Зеленский потребовал от СБУ доклада о взрыве склада в Вишневом

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) провести тщательный анализ событий, произошедших в городе Вишневое Киевской области. Он назвал ситуацию в населенном пункте тяжелой и отметил, что после российского удара на объекте в течение длительного времени наблюдалась вторичная детонация боеприпасов.
— Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации, — передает слова Зеленского ТАСС.
Незадолго до этого бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявил о том, что Вооруженные силы России поразили в Вишневом склад, в котором находились боеприпасы с обедненным ураном. Он возложил ответственность за произошедшее на Зеленского и Министерство обороны, обвинив их в замалчивании информации.
Утром Министерство обороны сообщило о том, что Киев в ходе ночного удара по территории России сосредоточил основные усилия на нанесении ущерба логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры.
Российские военные в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Позже местные СМИ сообщили, что черный дым окутал город из-за возникших пожаров.
Жителям рекомендовали по возможности не открывать окна и без необходимости не выходить на улицу. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что ночной удар российской армии по Киеву стал самым массированным с начала активной фазы боевых действий.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.