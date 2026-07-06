Незадолго до этого бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявил о том, что Вооруженные силы России поразили в Вишневом склад, в котором находились боеприпасы с обедненным ураном. Он возложил ответственность за произошедшее на Зеленского и Министерство обороны, обвинив их в замалчивании информации.