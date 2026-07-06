В Волгограде прошло первое заседание Совета казачьей молодежи

Отметим, в Волгоградской области сегодня живут представители 140 народов, действуют 38 национальных и религиозных организаций. Регион последовательно укрепляет межнациональное согласие, сохраняет историческое наследие и развивает патриотическое воспитание — в том числе в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Эти темы также были в центре внимания недавнего межрегионального форума Всемирного Русского Народного Собора (первого в ЮФО), по итогам которого губернатор Андрей Бочаров провёл рабочую встречу с участниками. Новый молодёжный совет призван стать ещё одним инструментом этой системной работы.