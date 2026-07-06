В трёх районах Хабаровского края установился высокий класс пожарной опасности

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, по данным Дальневосточного УГМС, высокий класс пожарной опасности зафиксирован в Охотском округе, Аяно-Майском районе и местами в Комсомольском районе. На остальной территории региона сохраняются первый-третий классы. В ближайшие трое суток на этих территориях существенных осадков не ожидается, что может способствовать росту числа очагов природных пожаров. Возникает риск распространения огня на населённые пункты, дачные посёлки, линии электропередач и объекты экономики. Также возможно задымление от шлейфов пожаров.