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В трёх районах Хабаровского края установился высокий класс пожарной опасности

В Охотском, Аяно-Майском и Комсомольском районах ожидается рост природных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае на территории трёх муниципалитетов установился четвёртый, высокий класс пожарной опасности. Спасатели призывают жителей к предельной осторожности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, по данным Дальневосточного УГМС, высокий класс пожарной опасности зафиксирован в Охотском округе, Аяно-Майском районе и местами в Комсомольском районе. На остальной территории региона сохраняются первый-третий классы. В ближайшие трое суток на этих территориях существенных осадков не ожидается, что может способствовать росту числа очагов природных пожаров. Возникает риск распространения огня на населённые пункты, дачные посёлки, линии электропередач и объекты экономики. Также возможно задымление от шлейфов пожаров.

В условиях действующего особого противопожарного режима категорически запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую растительность, использовать мангалы. Владельцам частных домов и дач рекомендуют убрать с территорий горючий мусор, запастись водой и песком. За нарушение требований грозят серьёзные штрафы: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей. В случае крупного ущерба предусмотрена уголовная ответственность.

При обнаружении пожара необходимо звонить по номерам «101» или «112».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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