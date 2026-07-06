Репетитор из Петербурга, поехавшая в Китай на велосипеде, сломала в пути руку

«Падение и что было после я совсем не помню, поскольку память на 6 часов примерно стерта. Обо всем мне уже рассказали люди, которые помогли на дороге. Подумала ли я после травмы все бросить и вернуться? Нет! Я хочу в Китай на велосипеде и точка», — рассказала Мария Ос «КП-Петербург».