Репетитор из Петербурга, поехавшая в Китай на велосипеде, сломала в пути руку

33-летняя Мария Ос, репетитор английского и французского языков и продакт-менеджер в IT, отправилась в Шанхай на велосипеде. Однако, как и любое приключение, эта поездка не обошлась без проблем — на подъезде к Чебоксарам Маша упала и сломала руку. Но от поездки не отказалась — наложила лангету с бинтом и поехала дальше.
«Падение и что было после я совсем не помню, поскольку память на 6 часов примерно стерта. Обо всем мне уже рассказали люди, которые помогли на дороге. Подумала ли я после травмы все бросить и вернуться? Нет! Я хочу в Китай на велосипеде и точка», — рассказала Мария Ос «КП-Петербург».
Ос планирует преодолеть 12 тыс. километров за 4 месяца, начав путь 1 июня из Санкт-Петербурга. За первый месяц Мария проехала около 3 тыс. километров и добралась до Тюмени.
В блоге, который читают почти 30 тыс. подписчиков, она делится своими впечатлениями. Каждый день Мария проезжает около 200 километров, питаясь в придорожных кафе и ночуя у подписчиков или в гостиницах.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году жительница Екатеринбурга решила отправиться на велосипеде во Владивосток.