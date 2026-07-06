Беспилотники ВСУ впервые атаковали нефтезавод в Омске

«У ВСУ появились модернизированные беспилотники с реактивным двигателем, на которые они переходят. Они действительно летают на 1000−1500 километров. А по некоторым данным, могут достигать и 2500 километров. Сейчас на Западе им очень помогают именно этим классом дронов», — отметил он в беседе с News.ru.