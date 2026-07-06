Водителя обязали возместить расходы студентке, ставшей из-за него инвалидом

Однако водитель обжаловал решение в апелляции, которая снизила сумму компенсации, а также отказала в возмещении платных медицинских услуг и средств реабилитации. Родители студентки обратились в кассацию, но она оставила решение в силе. Тогда родители пострадавшие подали жалобу в Верховный суд России.