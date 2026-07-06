Водителя обязали возместить расходы студентке, ставшей из-за него инвалидом

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Верховный суд России обязал водителя иномарки выплатить ставшей по его вине инвалидом студентке утраченный заработок и компенсацию расходов на лечение из-за потери работы и отчисления из ВУЗа в связи с полной потерей трудоспособности, сообщила пресс-служба суда в своем Telegram-канале.
В результате дорожной аварии, произошедшей по вине водителя иномарки, студентка из Челябинской области стала инвалидом. В связи с полной потерей трудоспособности девушку уволили с работы и отчислили из института. Родители пострадавшей подали иск к виновнику ДТП о взыскании утраченного заработка и расходов на лечение.
Первая инстанция поддержала заявителей, взыскала сумму на лечение и произвела расчет, исходя из средней заработной платы в той сфере деятельности, в которой потерпевшая работала до получения травмы.
Однако водитель обжаловал решение в апелляции, которая снизила сумму компенсации, а также отказала в возмещении платных медицинских услуг и средств реабилитации. Родители студентки обратились в кассацию, но она оставила решение в силе. Тогда родители пострадавшие подали жалобу в Верховный суд России.
«Коллегия по гражданским делам отменила судебные акты, вынесенные апелляцией и кассацией, в части взыскания утраченного заработка, согласившись с позицией первой инстанции. Также Верховный суд взыскал в пользу потерпевшей расходы на лечение в полном объеме», — говорится в сообщении.
Суд обратил внимание, что нормы Гражданского кодекса не ограничивают права потерпевшего на взыскание с виновного лица затрат на лечение, в том числе за платные медицинские услуги, если эти расходы являются разумными и обоснованными.