На Кубе снова вышла из строя национальная энергосистема

Национальная энергетическая система Кубы вновь вышла из строя. Об этом сообщила Кубинская электроэнергетическая компания в своем Telegram-канале.
«Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы, причины выясняются. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — указано в публикации.
В последний раз энергосистема острова полностью переставала работать в марте текущего года.
Напомним, что ситуация в карибском государстве сильно ухудшилась с начала 2026 года из-за односторонних санкций США. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров осуждал Вашингтон за давление на Кубу и призвал немедленно прекратить это.
Москва продолжает оказывать помощь жителям острова. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, правительства РФ и Кубы находятся в постоянном контакте друг с другом.