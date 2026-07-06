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На Кубе снова вышла из строя национальная энергосистема

Причины остановки работы энергосистемы Кубы все еще выясняются.

Источник: Комсомольская правда

Национальная энергетическая система Кубы вновь вышла из строя. Об этом сообщила Кубинская электроэнергетическая компания в своем Telegram-канале.

«Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы, причины выясняются. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — указано в публикации.

В последний раз энергосистема острова полностью переставала работать в марте текущего года.

Напомним, что ситуация в карибском государстве сильно ухудшилась с начала 2026 года из-за односторонних санкций США. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров осуждал Вашингтон за давление на Кубу и призвал немедленно прекратить это.

Москва продолжает оказывать помощь жителям острова. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, правительства РФ и Кубы находятся в постоянном контакте друг с другом.

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