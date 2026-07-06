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Бензин в Нижегородской области будут продавать по QR-кодам и госномерам

Правительство Нижегородской области прорабатывает варианты продажи топлива на АЗС по QR-кодам, а также по определенным дням в зависимости от номеров автомобилей. По мнению региональных властей, такие меры помогут сбалансировать спрос с текущими объемами поставок топлива. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Правительство Нижегородской области прорабатывает варианты продажи топлива на АЗС по QR-кодам, а также по определенным дням в зависимости от номеров автомобилей. По мнению региональных властей, такие меры помогут сбалансировать спрос с текущими объемами поставок топлива. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, в начале июля ситуация на рынке топлива обострилась. Сокращение поставок на четверть совпало с резким ростом потребления, что привело к возникновению очередей на заправках и временному закрытию ряда АЗС. Никитин подчеркнул, что сейчас общественный транспорт, коммунальные и экстренные службы работают в штатном режиме.

Губернатор отметил, что начиная с 5 июля объемы отгрузки топлива нефтегазовыми компаниями увеличились почти на треть, что позволило стабилизировать ситуацию. Несмотря на это, на некоторых сетях АЗС сохраняются введенные самими компаниями ограничения: продажа топлива в одни руки лимитирована до 40 литров, также существуют запреты на отпуск топлива в канистры для различных видов техники.

— Уважаемые нижегородцы! Прошу отнестись к неудобствам с пониманием. Делаем все возможное для скорейшего насыщения рынка. Ждем позитивную динамику уже на этой неделе, — написал Никитин в своем Telegram-канале.

Правительство России до конца 2026 года разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3». Чем отличается такое топливо и как его использование может отразиться на автомобиле, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.