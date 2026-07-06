Бензин в Нижегородской области будут продавать по QR-кодам и госномерам

Губернатор отметил, что начиная с 5 июля объемы отгрузки топлива нефтегазовыми компаниями увеличились почти на треть, что позволило стабилизировать ситуацию. Несмотря на это, на некоторых сетях АЗС сохраняются введенные самими компаниями ограничения: продажа топлива в одни руки лимитирована до 40 литров, также существуют запреты на отпуск топлива в канистры для различных видов техники.