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На каких улицах Калининграда не будет света 7 июля

Причина — ремонт или замена оборудования.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде во вторник, 7 июля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 света не будет на улицах:

Интернациональная, 27−31, 33−41; Л. Шевцовой, 2−8, 38−40; У. Громовой, 15−25а; Маршала Борзова, 100, 102.

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