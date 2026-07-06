На каких улицах Калининграда не будет света 7 июля

В Калининграде во вторник, 7 июля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 света не будет на улицах:
Интернациональная, 27−31, 33−41; Л. Шевцовой, 2−8, 38−40; У. Громовой, 15−25а; Маршала Борзова, 100, 102.
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