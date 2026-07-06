Для волгоградцев с 7 июля упростят порядок получения соцпенсий

Отметим, что теперь Социальный фонд самостоятельно запрашивает большую часть данных — страховой стаж, периоды работы, заработок, инвалидность — через цифровые платформы и межведомственный обмен. Заявителю нужно принести лишь то, чего нет в госреестрах (например, сведения о работе за рубежом или специальном стаже).