На Летнем озере специалисты забрали последних лебедят

Еще 3 июля в «Биосфере Балтики» рассказывали, что из семи лебедят на озере оставались только трое. Троих ранее уже забрали специалисты, а еще один птенец пропал при невыясненных обстоятельствах. По данным организации, один из спасенных лебедят пострадал после нападения собаки, еще двое имели признаки рахита. В «Биосфере Балтики» считают, что причиной этого стали перекорм птиц людьми и неподходящая пища.