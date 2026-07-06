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На Летнем озере специалисты забрали последних лебедят

Cпециалисты сообщили, что приняли решение забрать и взрослых лебедей.

На Летнем озере в Калининграде не осталось лебедят. Последних трех птенцов, остававшихся на водоеме, забрали специалисты «Биосферы Балтики». Об этом организация сообщила в своём телеграм-канале 6 июля.

Еще 3 июля в «Биосфере Балтики» рассказывали, что из семи лебедят на озере оставались только трое. Троих ранее уже забрали специалисты, а еще один птенец пропал при невыясненных обстоятельствах. По данным организации, один из спасенных лебедят пострадал после нападения собаки, еще двое имели признаки рахита. В «Биосфере Балтики» считают, что причиной этого стали перекорм птиц людьми и неподходящая пища.

«Несут всё — чипсы, шаурму, даже шашлык. Всё это со скоростью звука отравляет лебедей изнутри и превращает водоём в сточную яму с разлагающимися отходами», — говорится в сообщении.

В организации также отмечали, что перевозка лебедей сама по себе не решает проблему. По словам специалистов, подобные случаи происходят не только на Летнем озере, но и на других водоемах Калининградской области, где птицы страдают из-за последствий деятельности человека.

6 июля «Биосфера Балтики» сообщила, что забрала последних трех лебедят, остававшихся на озере. «Из семи ни одному не дали шанса вырасти рядом с родителями в своей естественной среде обитания. Ни одному второй год подряд», — написали в организации.

Кроме того, специалисты сообщили, что приняли решение забрать и взрослых лебедей. По их словам, это необходимо для спасения семьи птиц.

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