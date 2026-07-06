Звезда LMFAO и GRL Лорен Беннетт умерла в возрасте 37 лет

Её бывшие коллеги по группе подтвердили смерть в душераздирающем заявлении. Причина пока не называется, пишет Daily Mail.
Беннетт начинала карьеру в группе The Paradiso Girls, которая распалась в 2010 году. Позже она стала участницей GRL — проекта, созданного как перезапуск Pussycat Dolls. Самым большим хитом группы стала песня «Ugly Heart», достигшая второго места в австралийских чартах.
В 2014 году трагедия постигла коллектив — участница Симона Бэттл покончила с собой в возрасте 25 лет. После этого группа записала трибьют-сингл и вскоре распалась.
В 2016 году Беннетт ненадолго воссоздала GRL с новым составом, выпустив трек «Are We Good?», но группа снова прекратила существование. У певицы осталась шестилетняя дочь Харлоу.
Ранее британский актёр Майкл Бирн, известный по ролям Геллерта Грин-де-Вальда в «Гарри Поттере и Дарах Смерти» и нацистского полковника Фогеля в «Индиане Джонсе», скончался 20 июня в возрасте 82 лет. За почти 60-летнюю карьеру он снялся в десятках фильмов, включая «Храброе сердце», «Завтра не умрёт никогда» и «Банды Нью-Йорка».
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