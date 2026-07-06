Звезда LMFAO и GRL Лорен Беннетт умерла в возрасте 37 лет

Ранее британский актёр Майкл Бирн, известный по ролям Геллерта Грин-де-Вальда в «Гарри Поттере и Дарах Смерти» и нацистского полковника Фогеля в «Индиане Джонсе», скончался 20 июня в возрасте 82 лет. За почти 60-летнюю карьеру он снялся в десятках фильмов, включая «Храброе сердце», «Завтра не умрёт никогда» и «Банды Нью-Йорка».