Минцифры раскрыло детали законопроекта о детских сим-картах

Подготовленный Минцифры законопроект, обязывающий операторов связи блокировать детские сим-карты при обнулении счета, предполагает приостановление только платных услуг в случае нулевого баланса для лиц младше восьми лет, пояснил РБК представитель ведомства.
«Для несовершеннолетних, как и для всех остальных, сохраняется возможность бесплатного круглосуточного вызова по номеру 112 и иным номерам экстренных оперативных служб, а также возможность получения иных бесплатных услуг, включая входящие вызовы», — сказал он.
Представитель Минцифры пояснил, что автоматическая блокировка номера при нулевом балансе призвана защитить детей от покупок, превышающих остаток на счете, которые могут быть совершены без ведома родителей.
Он также подчеркнул, что по закону родитель или опекун не обязан уведомлять оператора о том, что передал номер, оформленный на себя, ребенку. Это можно сделать добровольно, в качестве дополнительной меры защиты несовершеннолетнего от рисков, связанных с телефонным мошенничеством.
«Новые правила направлены на повышение безопасности, финансовой ответственности и защиты несовершеннолетних от мошенников», — добавил он.
Говоря о затратах на выполнение требований проекта, представитель Минцифры отметил, что операторам потребуется доработать специальное программное обеспечение и при необходимости дооснастить дата-центры.
«Кроме того, нужно будет обеспечить возможность предоставления взрослым доступа к приложениям типа “родительский контроль” на безвозмездной основе. Указанные затраты по предварительным оценкам не должны превысить 3 млрд. руб. на всех операторов связи за последующие 6 лет после принятия проекта постановления», — отметил представитель.
Соответствующий законопроект Минцифры появился на портале правовых актов. Согласно проекту, оператор будет обязан заблокировать номер, оформленный на несовершеннолетнего или переданный ему родителем, сразу после обнуления баланса. Это касается только авансовой системы расчетов. Блокировка затронет звонки, СМС, мобильный интернет и все технологически связанные допуслуги.
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