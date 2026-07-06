Минцифры раскрыло детали законопроекта о детских сим-картах

Он также подчеркнул, что по закону родитель или опекун не обязан уведомлять оператора о том, что передал номер, оформленный на себя, ребенку. Это можно сделать добровольно, в качестве дополнительной меры защиты несовершеннолетнего от рисков, связанных с телефонным мошенничеством.