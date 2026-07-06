Россияне всё чаще едут в отпуск с домашними любимцами

Россияне всё чаще предпочитают путешествовать с домашними питомцами. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Российский союз туриндустрии.
Растет и число отелей, готовых принять не только людей, но и их животных — их доля достигла уже 25%. В этом отношении лидируют Краснодарский край, Санкт-Петербург и Московская область.
Чаще всего в гостиницы, дружественные к животным, заселяются собачники, но есть также отдыхающие и с кошками, и с птицами. Лояльное отношение к себе и своим любимцам такие постояльцы ценят на вес золота.
«Сейчас, в условиях насыщенного рынка, побеждает тот, кто предлагает не просто услугу, а эмоциональную связь», — рассказала ведущий менеджер отдела маркетинга отеля «Вега Измайлово» Оксана Петрушевич.
Чтобы разместиться с животным, владелец должен предоставить ветеринарный паспорт с отметкой о комплексной прививке от бешенства и инфекционных заболеваний. Также питомец не должен угрожать другим отдыхающим или причинять им дискомфорт.
Многие отели также берут дополнительную плату за животных или залог, который возвращают при выезде, если ничего не повреждено.