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В Ростовской области создали уникальную искусственную волну для серфинга

Ростовский проект искусственной волны для серфинга выиграл миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области разработали уникальную искусственную волну для серфинга. Этот проект выиграл гран-при всероссийского спортивного конкурса и получил миллион рублей. Об этом рассказали в региональном правительстве.

— Авторы доказали, что спорт может быть доступным даже вдали от океанских побережий благодаря качественным инженерным решениям. Инновационная установка потребляет в 10 раз меньше электроэнергии по сравнению с зарубежными аналогами, — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Проект выиграл гран-при всероссийского спортивного конкурса. Фото: Правительство РО.

Отечественная технология генерации океанических волн уже запатентована. За два прошедших сезона ростовская команда смогла приобщить к серфингу более 3000 человек из 35 городов России.

Сейчас донские изобретатели приступают к серийному производству специального оборудования. В будущем специалисты планируют построить в стране крупнейший многофункциональный центр водного спорта.

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