В Ростовской области создали уникальную искусственную волну для серфинга

— Авторы доказали, что спорт может быть доступным даже вдали от океанских побережий благодаря качественным инженерным решениям. Инновационная установка потребляет в 10 раз меньше электроэнергии по сравнению с зарубежными аналогами, — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.