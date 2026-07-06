225 000 рублей получат студенты при трудоустройстве в Нижегородской области

Нижегородская область предоставляет финансовую поддержку студентам-выпускникам из других регионов при трудоустройстве. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Единовременная финансовая поддержка составит до 225 тыс. рублей. Такую программу запустило министерство демографии и развития человеческого капитала региона. «Подъемный» капитал рассчитан на оплату переезда, аренды жилья, а также на первые бытовые расходы.
Ранее сообщалось, что 671 нижегородский выпускник сдал ОГЭ в последний резервный день.