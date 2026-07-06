Популярная певица умерла в 37 лет

Беннетт начала карьеру в 18 лет, создав группу Paradiso Girls. В 2010 году она занялась сольным творчеством, а затем приняла участие в записи Party Rock Anthem — песни, ставшей одним из главных мировых хитов 2011 года. Позже певица присоединилась к группе G.R.L., записавшей Vacation и Lighthouse. В 2015 году коллектив распался после самоубийства солистки Симоны Баттл.