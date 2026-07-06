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Популярная певица умерла в 37 лет

Британская певица Лорен Беннетт, одна из исполнителей хита Party Rock Anthem дуэта LMFAO, умерла в возрасте 37 лет.

Британская певица Лорен Беннетт, одна из исполнителей хита Party Rock Anthem дуэта LMFAO, умерла в возрасте 37 лет. Об этом сообщил её бывший коллектив — группа G.R.L.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашей любимой Лорен. Наши сердца разбиты, и мы не можем выразить словами, как много она для нас значила», — говорится в заявлении группы в соцсетях.

Беннетт начала карьеру в 18 лет, создав группу Paradiso Girls. В 2010 году она занялась сольным творчеством, а затем приняла участие в записи Party Rock Anthem — песни, ставшей одним из главных мировых хитов 2011 года. Позже певица присоединилась к группе G.R.L., записавшей Vacation и Lighthouse. В 2015 году коллектив распался после самоубийства солистки Симоны Баттл.

Причина смерти Беннетт не называется.