Юлию Ковальчук сравнили с Александром Реввой после публикации фото без макияжа

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» и телеведущая Юлия Ковальчук в воскресенье, 5 июля, опубликовала в личном блоге фотографию, на которой она запечатлена без макияжа. Из-за этого некоторые поклонники не узнали артистку, другие предположили, что певица прибегла к пластическим операциям, а некоторые отметили сходство Ковальчук с актером Александром Реввой.
43-летняя исполнительница предстала в темно-синем наряде в горошек на фоне пальм. Она позировала с распущенными волосами и без макияжа.
— Обожаю отпуск за отсутствие косметики, — написала Ковальчук в личном блоге.
При этом пользователи Сети заявили, что у исполнительницы изменился разрез глаз, губы и скулы.
12 февраля российский телеведущий Максим Галкин* опубликовал в личном блоге новые фотографии со своей супругой — эстрадной певицей Аллой Пугачевой. На снимках она позирует в объемном розовом свитере, черном ободке, с нюдовым макияжем и вишневой помадой. Поклонники певицы положительно оценили новый имидж Пугачевой и написали ей множество комплиментов.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.