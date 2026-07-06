Юлию Ковальчук сравнили с Александром Реввой после публикации фото без макияжа

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» и телеведущая Юлия Ковальчук в воскресенье, 5 июля, опубликовала в личном блоге фотографию, на которой она запечатлена без макияжа. Из-за этого некоторые поклонники не узнали артистку, другие предположили, что певица прибегла к пластическим операциям, а некоторые отметили сходство Ковальчук с актером Александром Реввой.