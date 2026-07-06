Праздничные открытки и теплые пожелания на Ивана Купалу — 2026, купальские шепотки

В ночь на 7 июля славяне отмечали главный праздник лета — Иван Купала. Он ассоциировался с расцветом природы и плодородной силой. В ночь на Ивана Купалу нужно было соблюсти несколько обрядов: прыгнуть через костер, помыться в реке и собрать целебные травы. Сейчас это делают немногие, однако традиция поздравлять друг друга осталась. «Газета. Ru» подготовила красочные открытки, чтобы вы порадовали близких в народный праздник.