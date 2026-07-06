Зонд КНР «Тяньвэнь-2» сделал первый снимок астероида 2016HO3

Китайское национальное космическое управление опубликовало первый снимок астероида 2016HO3, который был сделан с помощью аппарата «Тяньвэнь-2» с расстояния порядка 20 километров.
«Космический исследовательский аппарат “Тяньвэнь-2” спустя примерно 400 дней (после запуска. — Прим. ред.), преодолев путь длиною около миллиарда километров, на днях успешно сблизился с астероидом 2016HO3», — сообщили в ведомстве.
Сообщается, что аппарат приступил к научным исследованиям. Данные оптической навигации, которые были получены зондом, позволили уточнить местоположение астероида. Ожидается, что в будущем «Тяньвэнь-2» будет проводить более подробные научные исследования и получать данные о внутренней структуре и составе астероида для сбора образцов.
Отметим, астероид 2016 HO3 был обнаружен 27 апреля 2016 года. Является редким квазиспутником — типом околоземного астероида, который вращается вокруг Солнца, но держится близко к Земле.
Ранее Национальное космическое управление Китая опубликовало новые фотографии Марса, которые были сделаны при помощи исследовательского зонда «Тяньвэнь-1» и марсохода «Чжуронг».
Напомним, согласно планам Китая, в 2031 году на Землю должны быть доставлены образцы пород с Марса с помощью автоматической станции «Тяньвэнь-3».