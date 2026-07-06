Зонд КНР «Тяньвэнь-2» сделал первый снимок астероида 2016HO3

Сообщается, что аппарат приступил к научным исследованиям. Данные оптической навигации, которые были получены зондом, позволили уточнить местоположение астероида. Ожидается, что в будущем «Тяньвэнь-2» будет проводить более подробные научные исследования и получать данные о внутренней структуре и составе астероида для сбора образцов.