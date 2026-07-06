Актер Даниил Якушев впервые показал жену на 21 год моложе

Актер Даниил Якушев появился на кинофестивале в Ярославле. Особенностью данного выхода в свет стал тот факт, что Даниил приехал не один: впервые он показал свою жену Кристину, с которой расписался буквально пару недель назад. Сначала парочка была замечена на только что открытой в Ярославле улице Ангела, а затем- на церемонии открытия XXI Международного фестиваля «В кругу семьи». Примечательно, что Кристина младше Даниила на 21 год, а для 40-летнего Якушева это вообще первый брак. Так что теперь фанаты держат кулаки за эту пару. Смотрите первое появление на публике актёра и его жены.