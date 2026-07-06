Нонна Гришаева изменилась и уехала из Москвы

Актриса Нонна Гришаева была замечена в Ярославле вместе с коллегами на открытии улицы Ангела. Артистка приехала также поучаствовать в открытии фестиваля семейного кино «В кругу семьи». Присутствующие отметили новый имидж звезды: Нонна подобрала стильные очки в чёрной оправе и собрала волосы. Народ на улице пришёл к выводу что стильный аксессуар Гришаевой очень даже идёт. Посмотреть и обсудить новый образ актрисы вы можете на видео.