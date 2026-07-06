Пиво внезапно помогло выявить рак у 62-летнего мужчины

После выхода на пенсию Янг почувствовал лёгкое недомогание, похожее на грипп. Особого значения он этому не придал, пока не заметил, что даже одна бутылка пива теперь растягивается на три часа, а вкус стал неприятным. Встревоженный мужчина обратился к терапевту и сдал анализы крови.