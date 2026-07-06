Пиво внезапно помогло выявить рак у 62-летнего мужчины

Британец перестал получать удовольствие от любимого пива, а потом узнал, что это был симптом рака. 62-летний Энди Янг самостоятельно варил пиво и обожал этот напиток всю жизнь. Внезапная потеря интереса к нему стала первым звоночком, который привёл к тяжёлому диагнозу, пишет Daily Mail.
После выхода на пенсию Янг почувствовал лёгкое недомогание, похожее на грипп. Особого значения он этому не придал, пока не заметил, что даже одна бутылка пива теперь растягивается на три часа, а вкус стал неприятным. Встревоженный мужчина обратился к терапевту и сдал анализы крови.
Сначала врачи выявили нарушение работы почек. Затем, после нескольких месяцев обследований, включая биопсию костного мозга, поставили окончательный диагноз — множественная миелома, один из видов рака крови. Янг говорит, что известие стало для него потрясением. Медики сообщили, что болезнь поддаётся лечению, но не излечима полностью.
Сейчас мужчина проходит курс химиотерапии и готовится к трансплантации стволовых клеток. Лечение даёт результат — почки работают лучше, а любовь к пиву постепенно вернулась.
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