Диана Арбенина упала в воду на концерте под открытым небом в Москве

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина оказалась в воде во время концерта на московском фестивале «Заряд Фест». Сцена мероприятия была установлена на водоеме, а часть зрителей находилась на сапбордах в непосредственной близости от артистки. Певица в процессе выступления решила спуститься к поклонникам и начала передвигаться по сапбордам, однако не удержала равновесие и упала в воду.