Диана Арбенина упала в воду на концерте под открытым небом в Москве

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина оказалась в воде во время концерта на московском фестивале «Заряд Фест». Сцена мероприятия была установлена на водоеме, а часть зрителей находилась на сапбордах в непосредственной близости от артистки. Певица в процессе выступления решила спуститься к поклонникам и начала передвигаться по сапбордам, однако не удержала равновесие и упала в воду.
— Что происходит, когда 50-летние рокеры встречаются с зумерской реальностью? Ответ дала лидер «Ночных снайперов», которую теперь называют самой настоящей и живой артисткой страны, — передает Telegram-канал Super.ru.
Непредвиденные ситуации — нередкое явления на таких мероприятиях. Так, солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева во время концерта в Москве упала со сцены прямо в зрительный зал. Несмотря на малоприятный инцидент, она быстро поднялась и продолжила выступление, полностью отработав запланированную программу.
Недавно рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимами Баста и Ноггано, рассказал о том, как на одном из последних концертов прямо на сцене потерял временный зуб. По словам артиста, это произошло, когда он исполнял шестую по счету песню.
Ранее певец Митя Фомин поделился, что упал со сцены во время концерта в курортном поселке Шерегеш Кемеровской области. Он разместил ролик с инцидентом и перевел его в шутку. Звезда выступал в леопардовой шубе и меховой шапке.