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В Нижегородской области будут продавать бензин по QR-кодам и госномерам

В Нижегородской области решили продавать бензин по QR-кодам и госномерам.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бензин на заправках Нижегородской области для сокращения очередей будут продавать по четным и нечетным числам владельцам автомобилей в зависимости от госномера, также будет пробно введен отпуск топлива по QR-кодам, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, в ходе совещания оперштаба по обстановке в Нижегородской области решено ограничить отпуск бензина на АЗС до 40 литров в одни руки и разрешить продавать топливо в канистры для водного транспорта на некоторых заправках региона.

«Будет определена пилотная территория региона, где отработаем механизм отпуска топлива по QR-кодам, чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита и гарантировать каждому, что он точно сможет заправить определенный объем топлива в фиксированный срок на конкретных АЗС. После отладки системы при необходимости сможем масштабировать ее на весь регион», — сообщил Никитин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что для сокращения очередей также прорабатывается продажа бензина по четным дням автомобилей с госномерами, начинающимися с цифр 0, 2, 4, 6, 8, и по нечетным дням — для машин с номерами, начинающимися с цифр 1, 3, 5, 7, 9.