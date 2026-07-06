Лидера партии «Процветающая Армения» задержали и увезли в СК

— Однако в ходе деятельности Палаты некоторые граждане Ирана совершили злоупотребления, и по этому поводу в нашей стране даже поданы сообщения против их действий. Между тем эти люди также подали заявления в Иране, и материалы оттуда были направлены сюда. Наши компетентные органы решили принять за основу их заявления и превратить Царукяна из потерпевшего в обвиняемого, — рассказал Саркисян в беседе с порталом Sputnik Армения.