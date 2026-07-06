Забравшейся на Эмпайр-стейт-билдинг паре россиян грозит до 20 лет тюрьмы

Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения российским руферам Ангелине Николау и Ивану Биркус (Кузнецову), которые ранее незаконно поднялись на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Действия пары были квалифицированы как создающие смертельную угрозу для окружающих.
Россияне прикрепили к шпилю баннер с надписью «Когда любовь становится сильнее жажды власти, в мире наступает мир». Вскоре после подъема пара спустилась на небольшую площадку. Мужчина встал на одно колено и предложил своей девушке пожениться, после чего они продолжили спуск.
Ангела Николау и Ваня Биркус известны по документальному фильму «Skywalkers: История одной пары». Николау подтвердила, что это она и Биркус забрались на одно из самых знаменитых зданий в Нью-Йорке. Обоих задержала полиция.
Согласно данным прокуратуры, россиянам вменяется три уголовных преступления категории D: безрассудная угроза жизни первой степени, причинение вреда имуществу и кража со взломом. По совокупности этих обвинений, включая административное нарушение, им может грозить до 20 лет лишения свободы.
Сторона защиты, представляющая интересы Николау и Биркус, назвала требования обвинения чрезмерными. Россияне не признали свою вину. Их освободили из-под стражи без внесения залога до следующего судебного заседания, назначенного на 24 августа, передает РИА Новости.
Что известно об этой паре — в материале «Вечерней Москвы».