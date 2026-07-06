Забравшейся на Эмпайр-стейт-билдинг паре россиян грозит до 20 лет тюрьмы

Россияне прикрепили к шпилю баннер с надписью «Когда любовь становится сильнее жажды власти, в мире наступает мир». Вскоре после подъема пара спустилась на небольшую площадку. Мужчина встал на одно колено и предложил своей девушке пожениться, после чего они продолжили спуск.