Врач Хан: регулярная ходьба защищает от рака и заболеваний сердца

Регулярная физическая активность позволяет защититься от смертельных заболеваний, заявил врач общей практики Амир Хан.
«Исследования показывают, что занятия спортом, в том числе ходьбой, по два с половиной часа в неделю снижают риск развития некоторых видов рака, таких как рак кишечника, молочной железы и почек», — рассказал эксперт в интервью Daily Mirror.
Кроме того, регулярные прогулки позволяют снизить риск рака, болезней сердца и суставов, улучшают иммунитет и помогают противостоять стрессу, сказал Хан.
По словам врача, ходьба практически не имеет противопоказаний. Он посоветовал начинать с небольших дистанций и постепенно увеличивать время ходьбы до 30 минут в день.
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