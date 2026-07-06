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Врач Хан: регулярная ходьба защищает от рака и заболеваний сердца

Эксперт назвал эффективный и доступный способ профилактики смертельных болезней.

Источник: Аргументы и факты

Регулярная физическая активность позволяет защититься от смертельных заболеваний, заявил врач общей практики Амир Хан.

«Исследования показывают, что занятия спортом, в том числе ходьбой, по два с половиной часа в неделю снижают риск развития некоторых видов рака, таких как рак кишечника, молочной железы и почек», — рассказал эксперт в интервью Daily Mirror.

Кроме того, регулярные прогулки позволяют снизить риск рака, болезней сердца и суставов, улучшают иммунитет и помогают противостоять стрессу, сказал Хан.

По словам врача, ходьба практически не имеет противопоказаний. Он посоветовал начинать с небольших дистанций и постепенно увеличивать время ходьбы до 30 минут в день.

Ранее кардиологи раскрыли, какие привычки помогают замедлить возрастные изменения сердца и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.