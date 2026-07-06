«Опасно!»: учёные раскрыли, о чём сигнализирует эректильная дисфункция

Специалисты Римского университета Тор Вергата представили данные масштабного обзора, опубликованного в журнале FCDH, которые кардинально меняют восприятие эректильной дисфункции. В ходе анализа результатов десятков крупных проспективных исследований ученые пришли к выводу, что данное состояние нельзя рассматривать как изолированную урологическую проблему. Напротив, оно является ранним и крайне значимым маркером системных поражений сосудов и обменных патологий, которые в отдельных случаях могут представлять смертельную опасность для пациента.
Ключевым выводом метаанализа стало статистически подтвержденное повышение риска: у мужчин с эректильной дисфункцией вероятность развития сердечно-сосудистых отклонений выше в 1,4 раза по сравнению с теми, у кого подобных проблем не наблюдается. Биологическая природа этой взаимосвязи объясняется анатомической уязвимостью пенильных артерий, диаметр которых составляет всего 1−2 миллиметра. Эти мелкие сосуды повреждаются первыми при нарушении функции эндотелия, реагируя на патологические изменения значительно быстрее, чем коронарные артерии диаметром 3−4 миллиметра, что делает эректильную дисфункцию своего рода «лакмусовой бумажкой» для диагностики сосудистых проблем во всем организме.
Помимо угрозы инфарктов и инсультов, нарушение эрекции выступает независимым предшественником развития сахарного диабета второго типа, зачастую сигнализируя о надвигающейся болезни за несколько лет до ее официального подтверждения. Кроме того, авторы работы отмечают корреляцию данного состояния с повышенным риском онкологии поджелудочной железы. В этой связи исследователи настаивают на необходимости пересмотра клинических протоколов и включения оценки эректильной функции в обязательный кардиологический и эндокринологический скрининг, чтобы использовать этот симптом для раннего выявления жизнеугрожающих заболеваний.
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