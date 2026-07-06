«Опасно!»: учёные раскрыли, о чём сигнализирует эректильная дисфункция

Ключевым выводом метаанализа стало статистически подтвержденное повышение риска: у мужчин с эректильной дисфункцией вероятность развития сердечно-сосудистых отклонений выше в 1,4 раза по сравнению с теми, у кого подобных проблем не наблюдается. Биологическая природа этой взаимосвязи объясняется анатомической уязвимостью пенильных артерий, диаметр которых составляет всего 1−2 миллиметра. Эти мелкие сосуды повреждаются первыми при нарушении функции эндотелия, реагируя на патологические изменения значительно быстрее, чем коронарные артерии диаметром 3−4 миллиметра, что делает эректильную дисфункцию своего рода «лакмусовой бумажкой» для диагностики сосудистых проблем во всем организме.