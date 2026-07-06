Операторы потратят до 3 млрд руб. на борьбу с серыми SIM-картами по новым правилам Минцифры

Затраты операторов связи на выполнение новых требований Минцифры против мошенничества за шесть лет могут составить от 300 млн до 3 млрд руб., оценили разработчики проекта. Документ с поправками к правилам оказания услуг телефонной связи опубликован на портале regulation.gov. Изменения направлены на борьбу с серыми SIM-картами, защиту несовершеннолетних и регулирование массовых вызовов. В случае принятия они вступят в силу с 1 марта 2027 года и будут действовать до 31 декабря 2030 года.
В Минцифры уточнили, что финансировать уведомления будет заказчик вызовов: «В частности, документом устанавливаются особенности уведомления абонента о вызовах, совершаемых по инициативе кредитных организаций и предусмотренных законодательством. Например, так банк может информировать своих клиентов о подозрительных операциях для защиты от мошенничества. Важное условие: кредитная организация делает это на основании договора, заключенного с абонентом».
В «МегаФоне» считают, что некоторые меры уже реализованы и потребуют минимальной доработки. В Т2 сообщили, что пока оценивают изменения вместе с бизнес-подразделениями.
По мнению представителя «Вымпелкома», предложенный механизм регулирования массовых вызовов требует дополнительной проработки, а без четких критериев операторы не смогут одновременно исполнять требования закона о пропуске вызовов от госорганов и банков и нормы о блокировке подозрительных обзвонов. Прозрачная верификация таких вызовов, подчеркивают в компании, могла бы снизить риски.
Подробности — в материале «Ъ» «Это разговор не детский».