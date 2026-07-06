Операторы потратят до 3 млрд руб. на борьбу с серыми SIM-картами по новым правилам Минцифры

Затраты операторов связи на выполнение новых требований Минцифры против мошенничества за шесть лет могут составить от 300 млн до 3 млрд руб., оценили разработчики проекта. Документ с поправками к правилам оказания услуг телефонной связи опубликован на портале regulation.gov. Изменения направлены на борьбу с серыми SIM-картами, защиту несовершеннолетних и регулирование массовых вызовов. В случае принятия они вступят в силу с 1 марта 2027 года и будут действовать до 31 декабря 2030 года.