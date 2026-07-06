Президент FIFA назвал независимым решение об отмене дисквалификации Балогана

По словам главы FIFA, он регулярно обсуждает вопросы, связанные с чемпионатом мира, с Дональдом Трампом. Господин Инфантино признал, что они обсуждали и красную карточку для американского футболиста. «Во время нашего разговора я объяснил, что в настоящее время идет судебный процесс с участием независимых судебных органов FIFA и что решение по этому делу будет принято компетентными органами в установленном порядке», — указано в его посте в X.