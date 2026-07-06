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Умер Владимир Окрепилов, академик РАН и почетный гражданин Санкт-Петербурга

Владимир Окрепилов умер на 83-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Умер Владимир Окрепилов, почетный гражданин Санкт-Петербурга и научный руководитель Института проблем региональной экономики РАН. Ему было 82 года. Об этом сообщает «КП-Петербург».

«Окрепилов внес значительный вклад в разработку государственных программ на федеральном и региональном уровнях. Он также внес заметный вклад в российскую науку и образование, а также оставил свой след в истории Петербурга», — заявил губернатор города Александр Беглов.

Глава Петербурга подчеркнул, что Владимир Окрепилов более 30 лет являлся руководителем Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Петербурге и Ленобласти.

Ранее KP.RU сообщал, что на 74-м году жизни умер российский государственный, политический и военный деятель, бывший министр обороны России Сергей Иванов. Он также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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