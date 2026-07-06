Сражения за Славянск и Краматорск могут начаться в начале осени. Освобождению этих городов будет предшествовать период огневого контроля и изматывания Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 6 июля, заявил военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.
Он объяснил, что в Славянске и Краматорске находятся мощнейшие укрепления, которые украинские войска строили с 2014 года. По словам эксперта, справиться с ними могут только российские штурмовики.
— После того как группировка ВСУ будет измотана и обескровлена, брать эти два города будет гораздо легче. Я думаю, что начнем с Краматорска. Он выше, чем Славянск. Славянско-Краматорскую агломерацию мы можем взять в окружение где-то через два месяца. До конца года, непосредственно в осенне-зимнюю кампанию, произойдет освобождение Донбасса. Но может получиться и раньше, — рассказал Кнутов в беседе с News.ru.
5 июля в Министерстве обороны России сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области и село Василевка в Донецкой Народной Республике.