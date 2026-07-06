Военный эксперт Кнутов: Бои за Славянск и Краматорск могут начаться в начале осени

— После того как группировка ВСУ будет измотана и обескровлена, брать эти два города будет гораздо легче. Я думаю, что начнем с Краматорска. Он выше, чем Славянск. Славянско-Краматорскую агломерацию мы можем взять в окружение где-то через два месяца. До конца года, непосредственно в осенне-зимнюю кампанию, произойдет освобождение Донбасса. Но может получиться и раньше, — рассказал Кнутов в беседе с News.ru.