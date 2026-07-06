Найдено вероятное место перехода армии Ганнибала через Альпы

Как отмечают ученые, многие из этих маршрутов были выдвинуты историками исходя из филологических или геологических соображений, и при этом они не учитывают то, как много энергии пришлось бы затратить людям и животным на переход через эти высокогорные перевалы. Для восполнения этого недостатка биофизики вычислили количество калорий, которое бы потратил организм людей, коней и слонов при движении по четырем наиболее популярным вариантам этих маршрутов.