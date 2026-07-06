Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру после слов сенатора Парагвая о Мбаппе

Селеста Амарилья оскорбила Килиана Мбаппе на расовой почве после матча французов и парагвайцев в ⅛ финала чемпионата мира.

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Слова сенатора Парагвая Селесты Амарильи о Килиане Мбаппе являются неприемлемыми и должны преследоваться по закону, поэтому Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру для дальнейшего разбирательства. Об этом говорится в заявлении федерации, которое опубликовано пресс-службой организации.

Ранее Амарилья оскорбила Мбаппе, являющегося капитаном сборной Франции, на расовой почве после матча французов и парагвайцев в ⅛ финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Мбаппе.

«Расистские высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи, направленные против Килиана Мбаппе, абсолютно отвратительны и неприемлемы. Эти высказывания являются преступными и подлежащими осуждению. Они должны преследоваться по закону здесь и везде. Федерация подает заявление в прокуратуру с целью судебного преследования», — говорится в сообщении.

«Федерация выражает полную поддержку своему капитану, своим игрокам и, более того, всем жертвам подобных отвратительных высказываний. Организация намерена бороться с расизмом и любой формой дискриминации. Эти высказывания позорят тех, кто их произносит, и тех, кто их распространяет», — заключили в организации.

Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше