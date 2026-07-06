Учёные: не всякая погода хороша для психического здоровья

Масштабное исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychiatry, продемонстрировало, что даже незначительные и кратковременные колебания погоды способны оказывать измеримое влияние на психическое здоровье населения. Ученые установили, что повседневные погодные условия, такие как повышение температуры или уменьшение количества солнечных часов, напрямую коррелируют с ростом обращений за психологической помощью, причем этот эффект заметен далеко за пределами аномальных природных явлений вроде тепловых куполов или ураганов.
К такому выводу пришла группа исследователей под руководством Ричарда Элсона из Университета Восточной Англии, проанализировавшая данные более 4,6 миллиона обращений в службы психического здоровья Англии в период с 2014 по 2022 год. В выборку вошли звонки на горячую линию NHS 111, визиты к семейным врачам в нерабочее время и госпитализации в отделения неотложной помощи. Сравнив эту статистику с метеорологическими данными, ученые обнаружили четкую закономерность: спрос на услуги психиатров неуклонно возрастал по мере повышения температуры, достигая пиковых значений при отметке около 18 градусов Цельсия, при этом дни с меньшим количеством солнечного света также провоцировали увеличение числа пациентов.
Примечательно, что характер обращений варьировался в зависимости от типа медицинского учреждения. В службу 111 люди звонили преимущественно в связи с самоповреждением, алкогольным опьянением и нарушениями сна, тогда как к дежурным терапевтам обращались с тревожностью, депрессией и теми же проблемами сна. В приемных покоях больниц доминировали случаи острой тревоги, депрессивных эпизодов и состояний опьянения. Вопреки ожиданиям, количество выпавших осадков не показало последовательного влияния на психическое здоровье, что указывает на то, что реакция человеческой психики избирательна и зависит от конкретных погодных параметров, а не от общей суровости климата.
Исследователи подчеркивают, что понимание этих взаимосвязей становится критически важным приоритетом общественного здравоохранения, особенно в контексте меняющегося климата. Полученные данные позволяют службам психической помощи более эффективно планировать ресурсы и прогнозировать периоды повышенной нагрузки, учитывая, что даже обычный пасмурный или слишком теплый день может стать триггером для массового ухудшения эмоционального состояния пациентов.
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