Учёные: не всякая погода хороша для психического здоровья

Примечательно, что характер обращений варьировался в зависимости от типа медицинского учреждения. В службу 111 люди звонили преимущественно в связи с самоповреждением, алкогольным опьянением и нарушениями сна, тогда как к дежурным терапевтам обращались с тревожностью, депрессией и теми же проблемами сна. В приемных покоях больниц доминировали случаи острой тревоги, депрессивных эпизодов и состояний опьянения. Вопреки ожиданиям, количество выпавших осадков не показало последовательного влияния на психическое здоровье, что указывает на то, что реакция человеческой психики избирательна и зависит от конкретных погодных параметров, а не от общей суровости климата.