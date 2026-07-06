Поднявшимся на Эмпайр-стейт-билдинг руферам из РФ грозит срок по трем статьям

Российским руферам, забравшимся на вершину небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, грозит тюремный срок сразу по трем статьям. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре Манхэттена.
«Обвиняемые совершили действия, создавшие смертельную угрозу для другого лица, при обстоятельствах, свидетельствующих о преступном пренебрежении к человеческой жизни», — сказали в органах.
Фигурантам предъявлены обвинения по трем уголовным статьям категории D. Среди них — безрассудное создание угрозы жизни первой степени, причинение ущерба имуществу второй степени и кража со взломом третьей степени. По каждой из этих статей максимальное наказание составляет до семи лет заключения. Кроме того, руферы повредили чужое имущество более чем на 1,5 тысячи долларов.
Помимо уголовных обвинений, им вменили и административное нарушение, связанное с незаконным проникновением на крышу здания. По этой статье им может грозить дополнительное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Напомним, что 1 июля пара экстремалов из России Иван Биркус и Ангелина Николау взобрались на Эмпайр-стейт-билдинг, чтобы признаться друг другу в любви. Именно там Биркус сделал предложение Николау, на которое она дала положительный ответ. Этот инцидент попал на камеры американских СМИ, что произвело фурор в соцсетях. Однако после спуска с небоскреба руферов ожидала полиция для ареста.