Поднявшимся на Эмпайр-стейт-билдинг руферам из РФ грозит срок по трем статьям

Напомним, что 1 июля пара экстремалов из России Иван Биркус и Ангелина Николау взобрались на Эмпайр-стейт-билдинг, чтобы признаться друг другу в любви. Именно там Биркус сделал предложение Николау, на которое она дала положительный ответ. Этот инцидент попал на камеры американских СМИ, что произвело фурор в соцсетях. Однако после спуска с небоскреба руферов ожидала полиция для ареста.