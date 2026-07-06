Андрей Бочаров поручил усилить противопожарную безопасность в регионе

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил профильным ведомствам усилить работу по противопожарной безопасности, сообщает администрация региона.
К началу июля воздух в области прогрелся до присущих этому времени года 40 градусов, а местами и выше. Сухая и жаркая погода, а также порывы ветра всегда несут риск возникновения ландшафтных пожаров. Только в первые дни месяца количество природных возгораний выросло с 25 до 35 случаев в сутки. При этом пока общее количество возгораний остается сниженным на 21% по сравнению с прошлым годом.
«В настоящее время силами дежурных подразделений производится оперативное выявление и ликвидация ландшафтных пожаров и возгораний на всей территории Волгоградской области. Еще раз обращаю внимание всех жителей и гостей региона, предприятий и организаций на необходимость неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности на территории Волгоградской области», — призвал губернатор Андрей Бочаров.
Вместе с тем глава региона поручил профильным ведомствам усилить круглосуточный мониторинг пожарной обстановки, нарастить количество профилактических рейдов, организовать дежурство аварийных бригад на ключевых объектах ЖКХ и жилого фонда, а также уделить особое внимание наличию пламегасителей и другого противопожарного оборудования у сельхозтехники, которая сейчас активно работает под открытым солнцем.
А накануне в Краснооктябрьском районе из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнул мусор на площади 150 метрров квадратных.