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Андрей Бочаров поручил усилить противопожарную безопасность в регионе

Несмотря снижение количества возгораний, по сравнению с прошлым годом, губернатор Волгоградской области призвал профильные ведомства нарастить контроль за ситуацией.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил профильным ведомствам усилить работу по противопожарной безопасности, сообщает администрация региона.

К началу июля воздух в области прогрелся до присущих этому времени года 40 градусов, а местами и выше. Сухая и жаркая погода, а также порывы ветра всегда несут риск возникновения ландшафтных пожаров. Только в первые дни месяца количество природных возгораний выросло с 25 до 35 случаев в сутки. При этом пока общее количество возгораний остается сниженным на 21% по сравнению с прошлым годом.

«В настоящее время силами дежурных подразделений производится оперативное выявление и ликвидация ландшафтных пожаров и возгораний на всей территории Волгоградской области. Еще раз обращаю внимание всех жителей и гостей региона, предприятий и организаций на необходимость неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности на территории Волгоградской области», — призвал губернатор Андрей Бочаров.

Вместе с тем глава региона поручил профильным ведомствам усилить круглосуточный мониторинг пожарной обстановки, нарастить количество профилактических рейдов, организовать дежурство аварийных бригад на ключевых объектах ЖКХ и жилого фонда, а также уделить особое внимание наличию пламегасителей и другого противопожарного оборудования у сельхозтехники, которая сейчас активно работает под открытым солнцем.

А накануне в Краснооктябрьском районе из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнул мусор на площади 150 метрров квадратных.