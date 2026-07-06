Андрей Бочаров поручил усилить противопожарную безопасность в регионе

К началу июля воздух в области прогрелся до присущих этому времени года 40 градусов, а местами и выше. Сухая и жаркая погода, а также порывы ветра всегда несут риск возникновения ландшафтных пожаров. Только в первые дни месяца количество природных возгораний выросло с 25 до 35 случаев в сутки. При этом пока общее количество возгораний остается сниженным на 21% по сравнению с прошлым годом.