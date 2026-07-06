Парагвайский сенатор Амарилья назвала Мбаппе дикарем после победы Франции

— Этот дикарь даже не научился писать. Вместо материнского молока он сосал кокосы, а самыми образованными существами, которых он когда-либо слышал, были шимпанзе. Колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый, — написала политик на своей странице в соцсети X.