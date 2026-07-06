Парагвайский сенатор Амарилья назвала Мбаппе дикарем после победы Франции

После поражения сборной Парагвая в матче с Францией в ⅛ финала чемпионата мира по футболу сенатор из Парагвая Селесте Амарилья назвала нападающего французской команды Килиана Мбаппе дикарем.
— Этот дикарь даже не научился писать. Вместо материнского молока он сосал кокосы, а самыми образованными существами, которых он когда-либо слышал, были шимпанзе. Колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый, — написала политик на своей странице в соцсети X.
4 июля в американской Филадельфии сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте, пробив низом в правый угол ворот, в то время как голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.
После матча капитан французской команды Килиан Мбаппе отказался от рукопожатия с вратарем сборной Парагвая Орландо Хилем, после чего тот бросил ему в спину мяч. Позднее парагваец заявил, что после случившегося успокоился, и объяснил, что хотел поздравить соперников.